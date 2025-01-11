Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новогодняя ёлка из Нижнекамска, размещённая на территории дома No11 на улице Кайманова, достигла финала всероссийского конкурса «Ёлки России». Тур среди регионов, в котором участвовали ёлочные украшения, созданные местными ремесленниками и передающие дух региона, начался 25 декабря.



В последнем опросе, начавшемся 9 января и завершающемся 11 января в 19:00, показаны по лучшей ёлке от каждого из 58 регионов, которые участвуют в конкурсе.



Результаты огласят уже 13 января. Топ-10 лидеров выиграют ценные награды. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин попросил поддержать местную ёлку в конкурсе.