Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

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Елена Темникова исполнила трек на «Конфетка». В этой программе звезды должны перепеть популярные песни, которые они находят в интернете. Но Темникова решила выбрать оригинальный трек — песню о Камазе. Для этого она даже оказалась за рулем настоящего грузовика.

«Я наслаждаюсь, сидя за рулем Камаза», — так пропела Темникова.

Ее выступление потрясло жюри конкурса, включая Zivert и Тимура Родригеза, которые не смогли удержаться от танца.

Интересно, что эту композицию написали дочь и мать, Дарья и Марина Пономаревы. Они объяснили, что хотели создать песню о российской автомобильной промышленности, которая станет так же популярна, как и «Малиновая лада».

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