Николай Никифоров предложил построить метро от Казани до Иннополиса

Экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить линию метро от Казани до Иннополиса. С такой идей он вышел к своим подписчикам в тг-канале.

По его мнению, это достаточно амбициозный проект, который может быть реализован через 50 лет. Также Никифоров сообщил, что к 2062 году в Иннополисе будет проживать 1 миллион человек. И такая линия будет просто необходима.

Бывший глава Иннополиса подошёл к этой инициативе творчески. В своём канале он объявил конкурс на лучшее предложение.