Метро от Казани до Иннополиса: экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить новую ветку
Николай Никифоров
Экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить линию метро от Казани до Иннополиса. С такой идей он вышел к своим подписчикам в тг-канале.
По его мнению, это достаточно амбициозный проект, который может быть реализован через 50 лет. Также Никифоров сообщил, что к 2062 году в Иннополисе будет проживать 1 миллион человек. И такая линия будет просто необходима.
Бывший глава Иннополиса подошёл к этой инициативе творчески. В своём канале он объявил конкурс на лучшее предложение.
«Это мозговой штурм. Любые идеи хороши», — говорит Николай.