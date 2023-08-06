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Метро от Казани до Иннополиса: экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить новую ветку

Николай Никифоров предложил построить метро от Казани до Иннополиса
Метро от Казани до Иннополиса: экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить новую ветку

Николай Никифоров

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Экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить линию метро от Казани до Иннополиса. С такой идей он вышел к своим подписчикам в тг-канале.

По его мнению, это достаточно амбициозный проект, который может быть реализован через 50 лет. Также Никифоров сообщил, что к 2062 году в Иннополисе будет проживать 1 миллион человек. И такая линия будет просто необходима.

Бывший глава Иннополиса подошёл к этой инициативе творчески. В своём канале он объявил конкурс на лучшее предложение.

«Это мозговой штурм. Любые идеи хороши», — говорит Николай.

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