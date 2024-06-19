Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Минэкологии РТ
В лесу в Татарстане люди нашли большую кучу выброшенного баурсака. Об этом очевидцы сообщили специалистам из Министерства экологии РТ. Об этом рассказали в ведомстве.
Изготовителем баурсака «Сила традиций» является жилищный комплекс «Современник», который находится на улице Сибгата Хакима, 42. Цена упаковки - около 200 рублей.
В настоящее время эксперты проводятся мероприятия по устранению свалки. Ее должны будут убрать уже в ближайшее время.
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