Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков

В лесу в Татарстане люди нашли большую кучу выброшенного баурсака. Об этом очевидцы сообщили специалистам из Министерства экологии РТ. Об этом рассказали в ведомстве.

Изготовителем баурсака «Сила традиций» является жилищный комплекс «Современник», который находится на улице Сибгата Хакима, 42. Цена упаковки - около 200 рублей.

В настоящее время эксперты проводятся мероприятия по устранению свалки. Ее должны будут убрать уже в ближайшее время.

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