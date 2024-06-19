Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанец, избивший ребенка-эпилептика, прокомментировал свои действия

В суде мужчина заявил, что просто тормошил мальчика

region116.dtp.official | Регион 116 Казань

Подписаться в Telegram

18 июня 2024 года, в казанском суде была избрана мера пресечения 41-летнему жителю Казани, который жестоко избивал своего сына на улице. Камеры сняли истязание ребенка-эпилептика на глазах у его матери и сестры.

В суде мужчина заявил Татарстану 24, что просто тормошил мальчика во время его приступа — так советовал врач.

Фигурант отметил, что он своих детей не избивает и тогда он был не пьян. Он продолжал уверять, что все делает ради своих малышей: лечит, нанимает репетиторов, а также покупает одежду и еду. Мужчина также сообщил, что он не доверяет скорой помощи, он себя контролирует.

Суд решил отправить обвиняемого в следственный изолятор на 2 месяца - до 17 августа 2024 года, включительно. Теперь отцу грозит уголовное наказание - до 7 лет лишения свободы в колонии.

Напомним, мы писали о том, что на улице Амирхана в Казани горе-отец 16 июня 2024 года, пару минут издевался над своим сыном около подъезда.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

самая мощная дезинсекция от тараканов

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

ремонт установок для заправки автокондиционеров в Краснодаре

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
5 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

7 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой