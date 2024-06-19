Казанец, избивший ребенка-эпилептика, прокомментировал свои действия

18 июня 2024 года, в казанском суде была избрана мера пресечения 41-летнему жителю Казани, который жестоко избивал своего сына на улице. Камеры сняли истязание ребенка-эпилептика на глазах у его матери и сестры.

В суде мужчина заявил Татарстану 24, что просто тормошил мальчика во время его приступа — так советовал врач.

Фигурант отметил, что он своих детей не избивает и тогда он был не пьян. Он продолжал уверять, что все делает ради своих малышей: лечит, нанимает репетиторов, а также покупает одежду и еду. Мужчина также сообщил, что он не доверяет скорой помощи, он себя контролирует.

Суд решил отправить обвиняемого в следственный изолятор на 2 месяца - до 17 августа 2024 года, включительно. Теперь отцу грозит уголовное наказание - до 7 лет лишения свободы в колонии.

Напомним, мы писали о том, что на улице Амирхана в Казани горе-отец 16 июня 2024 года, пару минут издевался над своим сыном около подъезда.