Дорожная отрасль является одной из самых устойчивых: в Казани обсудили строительство трассы М-12

В Казани Песошин обсудил с главой Росавтодора строительство трассы М-12

С руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым встретился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Они обсудили реализацию в РТ проектов в сфере дорожного строительства, сообщает пресс-служба раиса.

На встрече Алексей Песошин и Роман Новиков затронули и вопросы, которые касаются дальнейшего возведения участок трасс М-7 «Волга», М-12 «Восток», М-5 и другие.

Роман Новиков обратил внимание на то, что дорожная отрасль является одной из самых устойчивых, а также отметил, что все задачи, которые были поставлены перед ней, выполняются. Он выразил благодарность Татарстану за динамику выполнения работ в этой сфере в рамках национальных проектов.