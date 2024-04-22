Дороги в промзоне Нижнекамска планируют отремонтировать в течение 2 лет

В Нижнекамске Татарстана в течение 2 лет планируют привести в приемлемое состояние дороги в промышленной зоне. Об этом сообщил мэр Рамиль Муллин. Местные власти ожидают решения от градообразующих предприятий.

Как рассказал глава района, сейчас есть поддержка со стороны региона в плане ремонта дорожного покрытия. В настоящее время идет консультация с акционерами и директорами компаний в области соучастия в ремонте территории в промышленном узле.

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