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Казанцев ждет 6-дневная рабочая неделя

Казанцев ждет 6-дневная рабочая неделя

Дарья Порсева

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У жителей Казани на текущей неделе будет 6 рабочих дней, в том числе в субботу, 27 апреля 2024 года. После этого жители, жду 4 дня отдыха из-за Праздника Весны и Труда 1 мая.

Напомним, что в этом году жители России будут также отдыхать в период с 9 по 12 мая, 12 июня, 3 и 4 ноября, и с 29 по 31 декабря 2024 года.

Ранее мы писали о том, что артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани.

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