Дом татарского купца признали памятником культуры

В республике Татарстан дом местного предпринимателя Шагалия Мухитова был признан памятником архитектуры. Этот объект в селе Актаныш признан культурным наследием федерального значения. Дом был построен в конце XIX века, располагается на двух этажах и выполнен в стиле татарского купечества. Сегодня в Актаныше большинство домов современные, а культурный объект является центральным элементом композиции.

Изначально дом использовался в жилых целях, затем был преобразован в здание сберегательного банка, а затем стал домом для ветеранов войны и труда. В настоящее время этот дом находится в частной собственности, не используется и находится в плохом состоянии.