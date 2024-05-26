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Дом татарского купца признали памятником культуры

В республике Татарстан дом местного предпринимателя Шагалия Мухитова был признан памятником архитектуры.

Комитет РТ по охране ОКН

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В республике Татарстан дом местного предпринимателя Шагалия Мухитова был признан памятником архитектуры. Этот объект в селе Актаныш признан культурным наследием федерального значения. Дом был построен в конце XIX века, располагается на двух этажах и выполнен в стиле татарского купечества. Сегодня в Актаныше большинство домов современные, а культурный объект является центральным элементом композиции.

Изначально дом использовался в жилых целях, затем был преобразован в здание сберегательного банка, а затем стал домом для ветеранов войны и труда. В настоящее время этот дом находится в частной собственности, не используется и находится в плохом состоянии.

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