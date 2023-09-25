Должны показывать на собственном примере: в РТ десятки предприятий приняли участие в «Кроссе корпораций»

Более 70 предприятий Татарстана поучаствовали в «Кроссе корпораций»

В Татарстане 72 предприятия присоединились к «Кроссу корпораций» в лесопарке «Лебяжье». Среди них были и представители Казани : ПАО «КамАЗ», АО «Татэнерго», «Казаньоргсинтез», Казанский пороховой завод, ОАО «РЖД», ООО «Газпром трансгаз», Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, Казанский вертолетный завод, малые и средние предприятия.

Глава города отметил, что весь пьедестал в номинации «Организации и учреждения непромышленного сектора органы исполнительной и муниципальной власти, общественные организации» был нашим.

Он также отметил, что Казань позиционирует себя как спортивная столица и руководство города, все подразделения, главы районов также должны быть приверженцами здорового образа жизни, чтобы показывать на личном примере, как необходимо жить и работать.