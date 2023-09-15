Документ подписан и опубликован: был назначен первый замминистра минпромторга РТ

В минпромторге Татарстана 15 сентября назначили первого замминистра

Первым замглавы минпромторга Татарстана был назначен Родион Карпов. Соответствующее данному решению распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Документ же был опубликован ведомством.

В нем говорится, что с 15 сентября 2023 года Карпов Родион Михайлович назначается на должность первого заместителя министра промышленности и торговли РТ. От ранее занимаемой должности заместителя министра промышленности и торговли РТ он был освобожден.