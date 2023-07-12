"Для электросварщиков - больше 41 тысячи в месяц": были озвучены наиболее востребованные направления работы в Татарстане

Названы топ-5 испытывающих кадровый голод отраслей Татарстана в июле 2023 года

В Татарстане разгар лета и в это время серьезную потребность в рабочих кадрах испытывают производства, сфера строительства и недвижимости, образования и науки, а также здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ "Татар-информу".

В ведомстве отметили, что самое большое количество рабочих мест насчитывается на производстве - 7,2 тысячи. В отрасли строительства и недвижимости их 3,1 тысячи, образования и науки - 1,8 тысячи, а в здравоохранении 1,8 тысяч. Также отмечается большое количество рабочих мест на транспорте - 1,5 тысячи, а также в сфере продаж и бытового обслуживания - 1,1 тысячи.

В это лето работодатели предлагают водителям зарплату в размере 33,7 тысячи рублей в месяц. Инженерам 37,8 тысячи, а врачам разной специализации - 36,4 тысячи. Среднее предложение для электросварщиков - больше 41 тысячи в месяц, а для кондукторов - больше 30 тысяч в месяц.