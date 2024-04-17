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Директора института международных отношений КФУ Хайрутдинова оставили в СИЗО

Директора института международных отношений КФУ оставили в СИЗО до 28 мая 2024
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Верховный суд РТ оставил в СИЗО Рамиля Хайрутдинова, руководителя института международных отношений КФУ. Там он пробудет до 28 мая 2024 года.

Мужчину подозревают в особо крупном мошенничестве и превышение своих обязанностей. По информации следствия, директор присвоил примерно 2 500 000 рублей.

Факт мошенничества Хайрутдинов отрицает, а вину по факту превышения своих должностных полномочий признал лишь частично. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишения свободы до 10 лет.

Ранее мы писали о том, что СМИ опровергли слухи, что Татарстан готов выйти из состава России. Ранее в Интернете появился ролик, на котором глава РТ Рустам Минниханов якобы сообщил о референдуме.

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