Дети из Татарстана отправятся в лагерь в Абу-Даби на осенних каникулах

Почти 70 школьников из Татарстана проведут осенние каникулы в столице ОАЭ — Абу-Даби. Международная смена продлится с 27 октября по 4 ноября. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель «Движения первых» в республике Тимур Сулейманов.

Вместе с вожатыми команда республики насчитает около 80 человек. Со стороны Эмиратов ожидают от 50 до 100 ребят. Для участников приготовили культурную и образовательную программу. А еще — личные встречи с теми, с кем школьники общались онлайн на занятиях дипломатических клубов.

«Движение первых» создано указом президента России Владимира Путина летом 2022-го. Отделение в Татарстане возглавил бывший министр по делам молодежи Тимур Сулейманов. В феврале 2023 года Раис республики Рустам Минниханов подписал указ о координационном совете, который работает в связке с движением.