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· 16+ · Екатерина Елисеева

Деревню Универсиады отремонтируют ради БРИКС за 104,5 млн рублей

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В Казани планируется провести ремонт в деревне Универсиады. Сведения появились на портале государственный закупок.

По данным документации, заказчик - Поволжский университет физкультуры, спорта и туризма. В его планах отремонтировать общежития с 22 по 24 и с 27 по 30. Кроме того, косметические работы требуются в здании №35, где находится сам вуз.

Задача исполнителя - провести ремонт кровли, переделать освещение в спортивном зале, а также сделать душевые и раздевали. В общежитиях специалисты обновят стены, полы, потолки, жалюзи и выполнить электромонтажные работы. Кроме того, там заменят пожарную и охранную сигнализации.

Ремонтные работы оценили примерно в 104 500 000 рублей.

Ранее мы писали о том, что 201 автобусов купят Набережным Челнам и Казани.

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