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Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Екатерина Елисеева

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На заседании Государственного совета РТ обсуждали вопрос об изменении часового пояса в регионе.

По словам чиновника Альберта Ягудина, летнее время в республике опережает поясное уже на 2 часа. По этой причине в середине июля 2024 года восход солнца будет наступать в 2:30, а заходить оно будет в 20:00.

Ягудин уверен, что часовой пояс, в котором живут жители Татарстана, не подходит региону. Мужчина также убежден, что перевод времени на 1 час относительно мск и перевод времени в летний период еще на 1 час сможет улучшить качество жизни людей.

Председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин подчеркнул, что направит запрос в Кабинет министров Татарстана.

Ранее мы писали о том, что Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова.

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