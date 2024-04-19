Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Госсовет Республики Татарстан досрочно приостановили работу депутата Раиса Сулейманова. Решение власти приняли на 53 заседании парламента.

Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета Татарстана сообщил, что на сессии Совета Пестречинского района 17 апреля 2024 года, депутат Раис Сулейманов был назначен и. о. руководителя исполкомитета этого муниципалитета.

Мужчина также отметил, что из-за нового назначения Сулейманов подал заявление о досрочном прекращении своих обязанностей.

После этого Фарид вручил чиновнику благодарственное письмо Председателя Государственного совета Татарстана.

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