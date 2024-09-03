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Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Все случилось под мостом на ул. Клары Цеткин

Регион116 Казань | Region116 Kazan

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Утром, 3 сентября 2024 года, около Кировской дамбы произошла авария с участием трамвая.
Автор поста в телеграме «Регион 116» сообщил, что все случилось под мостом на ул. Клары Цеткин. Вот только трамвайные пути не ведут в эту сторону. На кадрах можно увидеть, как грузовой автомобиль влетел в общественный транспорт с правой стороны, по этой причине у него открылась передняя кабинка.

В «Метроэлектротрансе» рассказали Inkazan, что сотрудники ГАИ уже разбираются в обстоятельствах аварии. По предварительной информации, виновник дорожного происшествия «Камаз». Потерпевших, к счастью, нет, движение уже восстановлено. Однако трамваи №5а, 7 и 1 на время корректировали схему движения.

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе Казани 5 человек пострадали в аварии. По информации свидетелей, от переда Toyota почти ничего нет.

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