В Казани на улице Минская 42 на пожаре спасли мужчину
МЧС
В Казани на ул. Минская, 42 случился пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, на 4 этаже в одной из квартир вспыхнул диван, что стало причиной пожара на площади примерно 5 кв. метров.
Как итог, специалисты спасли мужчина приблизительно 50-55 лет, который был в полыхающей квартире. Потерпевшего передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего оказания помощи в больнице.
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