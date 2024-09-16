Что известно о бойне в челябинской школе №68
Катя Царева
В школу №68 в Челябинске 13-летний мальчик пришёл с оружием.
1 ребёнок лежит в коме, ещё 2 в больнице с тяжёлыми травмами. Известно, что еще в ходе нападения пострадала учительница, которая тоже попала в больницу.
За несколько часов до нападения, ребенок опубликовал необычный пост в своих социальных сетях. Роман говорил о рабстве, политике, нацизме и о многом другом.
Про Романа, который пришел в школу с оружием сообщили, что он был тихим.
Мальчика перевезли в психо-неврологический диспансер. У него диагностировано нервное расстройство.
Как именно парень пронес оружие в учебное заведение через металлодетекторы и сотрудника ЧОП — предстоит установить сотрудникам Следственного комитета, пишет 112.
Ранее мы писали о том, что школам Альметьевска в Татарстане угрожают.
Мэрия Альметьевска решила взять под дополнительную охрану некоторых учебных заведений после фейковых угроз.
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