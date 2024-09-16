Что известно о бойне в челябинской школе №68

В школу №68 в Челябинске 13-летний мальчик пришёл с оружием.

1 ребёнок лежит в коме, ещё 2 в больнице с тяжёлыми травмами. Известно, что еще в ходе нападения пострадала учительница, которая тоже попала в больницу.

За несколько часов до нападения, ребенок опубликовал необычный пост в своих социальных сетях. Роман говорил о рабстве, политике, нацизме и о многом другом.

Про Романа, который пришел в школу с оружием сообщили, что он был тихим.

Мальчика перевезли в психо-неврологический диспансер. У него диагностировано нервное расстройство.

Как именно парень пронес оружие в учебное заведение через металлодетекторы и сотрудника ЧОП — предстоит установить сотрудникам Следственного комитета, пишет 112.

Ранее мы писали о том, что школам Альметьевска в Татарстане угрожают.

Мэрия Альметьевска решила взять под дополнительную охрану некоторых учебных заведений после фейковых угроз.