Школам Альметьевска угрожают

Мэрия Альметьевска решила взять под дополнительную охрану некоторых учебных заведений после фейковых угроз. Глава города Тимур Нагуманов рассказал, что договоренности были достигнуты с руководителем полиции Альметьевска.

Мэр отметил, что сейчас власти контактируют с сотрудниками полиции, которые работают над этим вопросом. Нагуманов добавил, что сейчас детям ничего не угрожает. Школы работают в штатном режиме.

В сети появились сведения о том, что местные школы могут атаковать. Правоохранители уже выяснили личность человека, который распространял информацию. Глава Альметьевска сообщил, что за распространение таких сведений виновнику грозит уголовная ответственность.

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