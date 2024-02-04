ЦСКА в домашнем матче проиграл казанскому УНИКСу

Завершилась встреча первого этапа Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом на арене «Мегаспорт» в Москве. Гости одержали победу со счётом 83:73.



Начало матча принадлежало московским армейцам, которые лидировали после первой четверти со счётом 22:20. Однако, к большому перерыву ЦСКА увеличил своё преимущество, но в третьей четверти казанцы смогли переломить ход игры и выйти вперёд. В заключительном отрезке матча УНИКС укрепил своё лидерство и одержал победу.



Лучшим игроком встречи стал защитник казанской команды Дмитрий Кулагин, который набрал 27 очков, сделал три подбора и одну результативную передачу.После завершения первого этапа чемпионата ЦСКА находится в лидерах турнирной таблицы Единой лиги, в то время как казанская команда занимает вторую позицию. Обе команды завершили свои выступления на данном этапе соревнований.

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