Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по строительству хостела в Челнах

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин вновь дал указание возбудить уголовное дело по факту ситуации вокруг строительства хостела для мигрантов в Набережных Челнах.





Несколько месяцев назад жители автограда обратились к Бастрыкину, выразив свое недовольство относительно планируемого открытия хостела для мигрантов в неподходящем помещении, расположенном рядом с детским садом и детской площадкой. Местные жители настаивают на том, что не хотят, чтобы в их районе появился хостел.После того, как в региональном Следкоме было начато уголовное дело, первый зампрокурор Набережных Челнов отменил это решение. Однако теперь Александр Бастрыкин лично поручил возобновить расследование этого дела и представить подробный доклад о его ходе.

Ранее, Бастрыкин взял под контроль смертельный случай в Зеленедольске.