Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по строительству хостела в Челнах
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин вновь дал указание возбудить уголовное дело по факту ситуации вокруг строительства хостела для мигрантов в Набережных Челнах.
После того, как в региональном Следкоме было начато уголовное дело, первый зампрокурор Набережных Челнов отменил это решение. Однако теперь Александр Бастрыкин лично поручил возобновить расследование этого дела и представить подробный доклад о его ходе.
Ранее, Бастрыкин взял под контроль смертельный случай в Зеленедольске.