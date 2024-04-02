Количество пострадавших от атаки беспилотника в Татарстане выросло до 7 человек

Количество потерпевших от беспилотников в Татарстане увеличилось до 7 человек. Об этом рассказали в Единой диспетчерской службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги, а также общежитие "Алабуга" атаковали беспилотники.