Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Число пострадавших от атаки беспилотника выросло до 7 человек

Количество пострадавших от атаки беспилотника в Татарстане выросло до 7 человек
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Количество потерпевших от беспилотников в Татарстане увеличилось до 7 человек. Об этом рассказали в Единой диспетчерской службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги, а также общежитие "Алабуга" атаковали беспилотники.

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