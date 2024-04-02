Число пострадавших от атаки беспилотника выросло до 7 человек
Количество пострадавших от атаки беспилотника в Татарстане выросло до 7 человек
Количество потерпевших от беспилотников в Татарстане увеличилось до 7 человек. Об этом рассказали в Единой диспетчерской службе.
Напомним, ранее мы писали о том, что 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги, а также общежитие "Алабуга" атаковали беспилотники.
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