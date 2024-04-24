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Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

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В регионе следователи обратили внимание на заместителя главы отдела материально-технического обеспечения управления Росреестра по Татарстану. Сирин Гарипов был задержан, его допрашивают. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

По предварительным данным, уголовное дело было заведено за мошенничество в крупном размере. Мужчина незаконно продавал имущества управления по низкой цене, в том числе служебное авто.

Меру пресечения ему еще не избрали.

Ранее мы писали о том, что в Казани хотят снести неправильный жилой дом.

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