В Казани хотят снести неправильный жилой дом

В Казани на ул. Пехотной без согласования фасада принялись самовольно возводить дом. Об этом сообщила помощник главы РТ Олеся Балтусова.

Женщина рассказала, что местным властям пришлось обратиться в суд. Здание оказалось самовольным строительством.

Анастасия Латыпова, замначальника УАиГ Казани отметила, что в историческом поселении имеются особые требования к фасаду здания. Однако люди, видя федеральный закон, стараются избегать прописанных правил. Именно поэтому исполнительный комитет будет вынужден обращаться в суды и просить сноса объектов.

В настоящее время владелец объекта уже начал согласовывать его, сделал проект по согласованию с прописанными требованиями. Если у него все получится, то дом не снесут.

Ранее мы писали о том, что мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина».