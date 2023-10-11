Цена вырастет: в Татарстане увеличивают стоимость проездного для льготников и детей

В Татарстане в 2024 году вырастет стоимость соцпроездных для детей и льготников

В Татарстане с 2024 года вырастет стоимость пополнения социальных проездных в общественном транспорте. Рост для льготников составил 24 рубля - до 605 рублей в месяц, а для детей - на 15 рублей - до 369 в месяц. Постановление уже было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что социальные проездной является именным и оформляется в виде электронной карты с льготным транспортным приложением или в виде банковских карт с технологией бесконтактной оплаты.