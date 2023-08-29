Часть вышивалась вручную: глава РТ предложил организовать производство национальных костюмов

Минниханов предложил организовать производство национальных костюмов Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку «Казанское Поволжье: образы народной культуры» совместном с председателем Государственного Совета Фаридом Мухаметшиным. Выставка является уникальным историко-этнографическим проектом по созданию реконструированной традиционной одежды народов Поволжья второй половины XIX века, проживающих на территории Татарстана.

Всего в результате проведенных исследований и экспедиционных выездов ведущими мастерами народной культуры под руководством научных консультантов были воссозданы 20 костюмов городского и сельского населения второй половины XIX - начала XX века. Многие элементы костюмов создавались вручную.

Глава РТ выразил благодарность организаторам выставки. Он отметил, что следующий шаг - организация производства, чтобы, при желании, люди могли купить понравившиеся национальные костюмы.

Выставка будет работать до 1 октября 2023 года. После экспонаты разместят на постоянной основе в здании Дома дружбы народов Татарстана.