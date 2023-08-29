Новости Татарстана
· Полина Модестова

Часть вышивалась вручную: глава РТ предложил организовать производство национальных костюмов

Минниханов предложил организовать производство национальных костюмов Татарстана
Часть вышивалась вручную: глава РТ предложил организовать производство национальных костюмов

Пресс-служба президента РТ

Подписаться в Telegram

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку «Казанское Поволжье: образы народной культуры» совместном с председателем Государственного Совета Фаридом Мухаметшиным. Выставка является уникальным историко-этнографическим проектом по созданию реконструированной традиционной одежды народов Поволжья второй половины XIX века, проживающих на территории Татарстана.

Всего в результате проведенных исследований и экспедиционных выездов ведущими мастерами народной культуры под руководством научных консультантов были воссозданы 20 костюмов городского и сельского населения второй половины XIX - начала XX века. Многие элементы костюмов создавались вручную.

Глава РТ выразил благодарность организаторам выставки. Он отметил, что следующий шаг - организация производства, чтобы, при желании, люди могли купить понравившиеся национальные костюмы.

Выставка будет работать до 1 октября 2023 года. После экспонаты разместят на постоянной основе в здании Дома дружбы народов Татарстана.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
5 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Татарстана

день назад

Адская жара: Гидрометцентр рассказал, какую погоду ждать в начале сентября

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

компания по выведению тараканов метек

Новости Татарстана

3 часа назад

Бабьему лету быть: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Казани в начале осени

Новости Казани

день назад

Было получено положительное заключение: в Казани построят съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт

нанять сиделку в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Привез полный медальный комплект: спортсмен Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо

Новости Татарстана

день назад

Сумасшедший рост цен: бензин подорожал в цене на 24,2%. Дальше будет хуже

Новости Татарстана

день назад

Лежал так четыре часа: в Челнах мужчина скончался посреди улицы

Новости Татарстана

день назад

Будет вынесен тепловод: в Казани почти на месяц перекроют улицу Юлиуса Фучика
Лонгриды
день назад

Встретить медведя, пролезть в пещеру и поесть чак-чак: собрали подборку лучших мест Татарстана для отдыха

Встретить медведя, пролезть в пещеру и поесть чак-чак: собрали подборку лучших мест Татарстана для отдыха

Новости Казани

час назад

Казань занимает первое место: в Ратуше обсудили вопрос строительства соцобъектов в городе

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

Новости Казани

2 часа назад

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Новости Казани

3 часа назад

Рассматривают варианты материалов: в Казани на «янтарном» доме появится светящуяся табличка
Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери
Новости Казани
47 минут назад

Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери

Важное в РТ

4 часа назад

Для жителей Казани Турция стала самым популярным туристическим маршрутом этого лета

Новости Казани

4 часа назад

Музей посвящен истории сооружения: Спасская башня Казани откроется для посетителей 1 сентября

Новости Татарстана

5 часов назад

Не обнаружены памятные даты: арочный мост Бугульмы хотят лишить статуса памятника
Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?
Полезное
4 дня назад

Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?