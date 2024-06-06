В Чистополе после падения 4-летнего ребенка в люк возбуждено дело

В Чистополе было возбуждено дело по факту халатности после того, как 4-летняя девочка упала в колодец. Об этом рассказал сотрудник СУ СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

Все случилось на ул. Ленина во время прогулки. Девочка наступила на крышку люка и провалилась. Потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она в больнице.

По предварительным данным, причина травмирования ребенка - ненадлежащее состояние крышки люка.

Следствие все еще продолжается. Во время расследования будут привлечены к ответственности все должностные лица, которые причастные к недочетам в обслуживании коммунальных объектов.

Ранее мы писали о том, что в аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок.