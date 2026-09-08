Экономика

В девяти регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
По данным Росстата, в девяти регионах России ср...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным Росстата, в девяти регионах России средняя начисленная зарплата в июне 2026 года превысила 150 тысяч рублей. Лидером по этому показателю стал Чукотский автономный округ, где он достиг 255,1 тысячи рублей.

Далее следуют Магаданская область (208 тысяч), Ямало-Ненецкий автономный округ (194,3 тысячи) и Москва (193,3 тысячи). Также в перечень вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия.

В целом среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России за июнь составила почти 115 тысяч рублей. Расчёт включает премии, суммы указаны до вычета налогов, а статистика учитывает всех сотрудников, в том числе с наибольшими доходами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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