Будут платить от 130 тысяч: в Казани опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий

Власти Казани назвали самые высокооплачиваемые вакансии в октябре 2023 года

В мэрии Казани опубликовали профессии месяца, которые являются наиболее высокооплачиваемыми. Зарплата специалистов - от 80 тысяч рублей. Данные были предоставлены порталом SuperJob.

Лидер рейтинга - специальность бортинженера-испытателя. Такие сотрудники могут получать от 130 тысяч рублей. На втором месте идет профессия механика на несамоходном судне. Зарплата в данном случае варьируется от 100 до 150 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула вакансия водителя - от 100 до 130 тысяч рублей.

Могут получать от 100 тысяч рублей в Казани и руководители центра управления портфелем. В топ-5 вошли и операторы производственных линий с оплатой труда от 80 до 100 тысяч рублей.

Всего для подведения результатов специалисты проанализировали 170 тысяч вакансий в крупнейших городах России.