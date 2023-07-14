"Будут перекрываться с небольшим запасом": в Татарстане планируют обновлять старые автобусы

Министр транспорта Татарстана заявил об износе автобусов на 70% и более

Министр транспорта и дорожного хозяйства по РТ Фарит Ханифов на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва заявил, что в Татарстане будут заменены 563 автобуса, износ которых на данный момент достиг уже 70%.

Министр также уточнил, что перевозчиками было подготовлено обновление транспорта и в скором времени ими должен быть получен новый парк автобусов.

Он отметил, что старые автобусы будут перекрываться с небольшим запасом. Фарит Ханифов также уточнил, то имеет в виду и те автобусы, которые работают на городских маршрутах.

На данный момент в республике используется около 400 автобусов, возраст которых уже больше десяти лет. Всего же в Татарстане задействовано 1 869 автобусов.