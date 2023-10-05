Будет работать горячая линия: пожилые жители Татарстана могут проконсультироваться по вопросам оформления недвижимости

Пожилых жителей Татарстана проконсультируют по вопросам оформления недвижимости

Горячая линия по вопросам оформления недвижимости будет работать в Управлении Росреестра по РТ 6 октября. Консультация организована в рамках декады пожилых людей.

Жители Татарстана старшего возраста смогут узнать, как воспользоваться дачной или гаражной амнистией, для чего необходимо зарегистрировать недвижимость и как защитить себя от мошенников.

Специалисты будут отвечать на вопросы с 10 до 12 часов. Жители Казани смогут обратиться за консультацией по телефону +7 (843) 255-25-71. Для других городов и районов республики телефоны горячих линий опубликованы на сайте Росреестра Татарстана, сообщили в ведомстве.