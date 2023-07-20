Будет идти два дня: в Казани принимают заявки на участие в фестивале «Вкусная Казань»

В Казани 20 июля стартовал прием заявок на участие в гастрофестивале «Вкусная Казань»

В мэрии Казани сообщили о старте приема заявок на участие в гастрономическом фестивале под названием «Вкусная Казань». Среди критериев отбора такие параметры как наличие меню, оригинальная подача блюд и использование локальных продуктов.

Заявку можно подать по ссылке, а с подробной информацией об отборе участников ознакомиться в разделе. На все вопросы также могут ответить специалисты по номеру +7(843)223-23-70 или по электронной почте tourism.kzn@tatar.ru.

Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет в Казани 19 и 20 августа 2023 года. Площадкой для его проведения было место возле Центра семьи «Казан». Работать точки будут с 11 утра до 21:00. Фестиваль в этом году приурочен к празднованию 10-летия Универсиады.