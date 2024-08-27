Более 200 населённых пунктов РТ может затопить в паводок

В Татарстане назвали населённые пункты, которые могут оказаться под угрозой в период весеннего паводка. В списке значатся 218 сел из 36 муниципальных районов республики.

Во время весеннего разлива рек под затопление могут попасть такие города, как Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск и Казань. В столице республики рискуют затопления территории поселков Ягодная Слобода, Дружба, Мирный, Борисково, Салмачи, Савиново, Царицыно, Карьер, Вознесенское, Малые Клыки, Аки, Новая Сосновка, Киндери, Кульсеитово и Сухая Река.

Стоит упомянуть, что в ходе последнего паводка в Татарстане пострадали 64 хозяйства приусадебного типа, шесть мостов и три автомобильные дороги.