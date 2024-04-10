Ураза-байрам в Казани: праздник окончания поста 10 апреля пройдет на 2 площадках

Мероприятия в честь Уразы-байрама состоятся сегодня, 10 апреля 2024 года, на 2 площадках Казани — в Старо-Татарской Слободе и на Кремлевской набережной.

На Кремлевской набережной праздник стартует в 13:00. Там начнут работать большая и детская сцены, а также выступят артисты эстрады Татарстана.

Местные жители и гости города смогут попробовать блюда национальной кухни, в частности эчпочмаки. На набережной появится ярмарка. Также люди смогут поучаствовать в мастер-классах и интерактивах, а детей будут развлекать аниматоры.

В Старо-Татарской слободе Ураза-байрам начнется тоже в 13.00 на ул. Каюма Насыри. Там выступят многие певцы и работники искусств, одни из них: Мингол Галиев, Диля Нигматуллина, Ильяс Халиков, Руслан Мазитов, АИДА, Анзор Набиуллин и духовая банда Just Brass.

Помимо этого, на площадке состоится мастер-класс по изготовлению татарстких аксессуаров. Вход свободный, пишет Реальное Время.