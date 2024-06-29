Беременная челнинка украла 50 тыс. у приятеля из клуба
Игорь Пантин / URA.RU
Потерпевший утверждает, что в ночном клубе познакомился с двумя девушками и привёз их к себе домой. Стоило хозяину отлучится из кухни, как одна из женщин зашла в онлайн-банк на его телефоне, перевели себе 50 тыс. и скрылась из квартиры. Вторая гостья была не в курсе действий своей подруге.
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