Беременная челнинка украла 50 тыс. у приятеля из клуба

Потерпевший утверждает, что в ночном клубе познакомился с двумя девушками и привёз их к себе домой. Стоило хозяину отлучится из кухни, как одна из женщин зашла в онлайн-банк на его телефоне, перевели себе 50 тыс. и скрылась из квартиры. Вторая гостья была не в курсе действий своей подруге.



Преступницу приговорили к двум годам условно с учётом смягчающего обстоятельства — беременности и наличия детей у женщины, и отягчающего — рецидив.Ранее мы писали , что мужчина чуть не утонул на озере Комсомольское, его спасли.