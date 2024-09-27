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Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Напомним, не так давно в телеграм-канал появилс...

Kremlin.ru

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По словам мамы избитой девочки, все случилось на глазах учителя, которая никак не отреагировала на драку.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину расскажут о результатах расследования дела по факту жестокого избиения 9-летней школьницы 11-летним учеников 5 класса на перемене в нижнекамской школе. Об этом рассказали в СК.

Напомним, не так давно в телеграм-канал появился ролик, на котором видно, как ребенок избивает девочку по голове, таскает ее за волосы и даже душит. Мама потерпевшей девочки сообщила, что ее дочь была госпитализирована в больницу с сотрясением мозга.

По этому факту заведено дело о халатности. Руководитель Следственного управления по РТ Валерий Липский должен будет рассказать о ходе следствия.

Ранее мы писали о том, что 25 сентября в аварии на трассе М-12 погиб татарстанский предприниматель.

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