Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

На М12 под фуру въехала Audi – погиб татарстанский предприниматель

В некоторых телеграм-каналах сообщили, что жите...

Регион116 Казань | Region116 Kazan

Подписаться в Telegram

25 сентября 2024 года, на трассе М12 в Московской области случилась жуткая авария с участием водителя из Республики Татарстан.

В некоторых телеграм-каналах сообщили, что житель РТ на автомобиле Audi на высокой скорости столкнулся с большегрузом, который ехал по левой полосе. После столкновения переднюю часть легкового авто смяло.

Судя по фото в социальных сетях, это уже не первый такой заезд татарстанского водителя. В одном видео было видно, как скорость машины достигает практически 300 километров в час.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстана 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга.

Все случилось прямо в школе. В администрации Нижнекамского района Татарстана рассказали, что все случилось из-за игрушки. На место пришла педагог. В настоящее время организована внутренняя проверка. Этот случай будет рассмотрен на школьном Совете профилактики вместе с родителями и инспектором по делам несовершеннолетних.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

До конца года в Казани можно будет ездить в мет...
Важное в РТ
18 часов назад

До конца года в Казани можно будет ездить в метро за 23 рубля

Новости Татарстана

16 часов назад

22-летняя Алина Загитова заявила о выгорании

Интересное в Казани

22 часа назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

чешуйницы как от них избавиться

Новости Татарстана

18 часов назад

Самая пожилая женщина РТ живет в Елабуге, а мужчина — в Пестрецах

Интересное в Казани

2 дня назад

Здоровый старт учебного года: редакция отыскала полезные завтраки и обеды для школьников

электротонировка авто в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В РТ мост рухнул на самосвал

Новости Татарстана

день назад

В центро Казани Porsche столкнулся с Mercedes

Новости Татарстана

день назад

Иранский производитель техники хочет купить завод в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Жительница РТ обманула СФР на полмиллиона

Новости Татарстана

21 час назад

В Нижнекамске 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга
Новости Казани
15 часов назад

В Казани с 26 по 28 сентября пройдет фестиваль «Дотянуться до неба»

В мероприятии могут участвовать школьники, ребя...

Новости Татарстана

17 минут назад

На М12 под фуру въехала Audi – погиб татарстанский предприниматель

Интересное в Казани

22 часа назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

Новости Казани

14 часов назад

Появились эскизы парка у нового театра Камала в Казани

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на улице Гарифьянова горят мусорные баки
22-летняя Алина Загитова заявила о выгорании
Новости Татарстана
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова заявила о выгорании

Новости Татарстана

15 часов назад

Бюджет РТ в 2025 году ожидается с дефицитом в 13,5 млрд рублей

Новости Казани

16 часов назад

Зарипова прокомментировала ситуацию с тем самым пансионатом в Щербаково

Новости Татарстана

17 часов назад

Бывший тренер «Спартака» Кононов подрался с главным тренером «КАМАЗа»
Дешевле уже не будет: показываем акции на дома ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани