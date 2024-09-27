На М12 под фуру въехала Audi – погиб татарстанский предприниматель

25 сентября 2024 года, на трассе М12 в Московской области случилась жуткая авария с участием водителя из Республики Татарстан.

В некоторых телеграм-каналах сообщили, что житель РТ на автомобиле Audi на высокой скорости столкнулся с большегрузом, который ехал по левой полосе. После столкновения переднюю часть легкового авто смяло.

Судя по фото в социальных сетях, это уже не первый такой заезд татарстанского водителя. В одном видео было видно, как скорость машины достигает практически 300 километров в час.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстана 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга.

Все случилось прямо в школе. В администрации Нижнекамского района Татарстана рассказали, что все случилось из-за игрушки. На место пришла педагог. В настоящее время организована внутренняя проверка. Этот случай будет рассмотрен на школьном Совете профилактики вместе с родителями и инспектором по делам несовершеннолетних.