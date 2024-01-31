Бастрыкин взял под контроль смертельный случай в Зеленедольске

Глава СКР Александр Бастрыкин лично взял под контроль проверку обстоятельств смерти мужчины в Зеленодольске. Это решение было принято после того, как родственники погибшего выразили сомнения в выводах судебно-медицинской экспертизы, указывающей на сердечный приступ в качестве причины смерти.



Следователи проводят проверку по факту произошедшего, и глава СКР России поручил руководителю СУ СКР РТ Валерию Липскому подготовить доклад о промежуточных результатах и принятых решениях по этому делу.

Ранее, судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на 900 млн рублей.