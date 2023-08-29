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Бабьему лету быть: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Казани в начале осени

Жителям Казани рассказали о приходе в регион бабьего лета
Бабьему лету быть: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Казани в начале осени

Екатерина Елисеева

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Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев сообщил, что в Татарстан может вернуться тепло. С его слов, ждать бабье лето стоит в конце августа - начале сентября.

По прогнозам гидрометцентра, температура воздуха начнется повышаться с сегодняшнего дня, 29 августа. Уже завтра, 30 августа, ожидается потепление до 20 градусов тепла, а в последний день лета - 31 градус. В конце августа - начале сентября погоду определит антициклон, из-за чего температурный фон повысится и будет достаточно комфортно - показатели приблизятся к климатической норме.

Ученый также рассказал, с чем связано похолодание, которое пришло на этой неделе. С его слов, резкое понижение температуры на 305 градусов ниже климатической нормы связано с тем, что регион оказался под влиянием циклонической активности. Циклоны стали приходить к нам с запада вместе с атмосферными фронтами, из-за чего в республике и похолодало.

Первый месяц осени синоптики прогнозируют сухим и теплым, выше климатической нормы примерно на один градус. В сентябре среднемесячная температура должна быть около 13,5 градуса.

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