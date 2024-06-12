Авиакомпанию оштрафовали за отказ пустить 22 пассажира на рейс Нижнекамск-Сочи

К административной ответственности была привлечена авиакомпания «Северный ветер». Во время рейса Нижнекамск-Сочи Камская специалисты зафиксировали нарушения.

Оказалось, что по техпричине компания заменила самолет. Но оно было меньшей вместительности. Именно по этой причине 22 человека не попали на рейс. Помимо этого, деньги за билеты пассажирам вернули с опозданием. Людей направили на другом самолете.

За оказание услуг, которые не соответствуют требованиям, компания должна будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

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