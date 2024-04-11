Авария на подстанции лишила жителей Зеленодольска Татарстана холодной воды

В Зеленодольске Татарстана случилась авария на местной подстанции Сетевой компании. Из-за этого город частично остался без холодного водоснабжения. Об этом рассказали в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».

В сообщении сказано, что в центральной части Зеленодольска нет холодной воды. Водоснабжение будет восстановлено, как только специалисты ликвидируют аварию на татарстанской подстанции.

Уточняется, что из-за аварийной ситуации на западном водозаборе отключили электричество по резервному и основному кабелям. Все случилось в 6 часов утра.

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