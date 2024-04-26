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АО «Транснефть – Прикамье» провело свыше 3 тыс. экологических исследований в I квартале 2024 года

АО «Транснефть – Прикамье» провело свыше 3 тыс. экологических исследований в I квартале 2024 года

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 3 месяца 2024 года. В рамках экологического контроля специалисты предприятия выполнили более 3 тыс. различных исследований, по результатам которых превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не фиксировалось.

Проанализировано 1,8 тыс. проб поверхностных и сточных вод, подземной воды. Также выполнено 1,2 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов, 20 исследований состояния почв. Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных управлений магистральных нефтепроводов. Результаты лабораторных исследований подтверждают, что производственные объекты АО «Транснефть – Прикамье» функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, повышение уровня компетенции ведется постоянно. В первом квартале 2024 года 30 специалистов получили дополнительное профессиональное образование в профильной сфере.

Справочно:
В АО «Транснефть – Прикамье» функционирует система экологического менеджмента, соответствующая национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В целях поддержания высокой экологической безопасности производственных объектов предприятие реализует программу технического перевооружения, капитального ремонта объектов, внедряет инновационные технологии. Регулярно проводятся мероприятия по восполнению водных биоресурсов в регионах деятельности. Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» проходят обучение в области экологии и рационального природопользования, участвуют в субботниках и высадке деревьев.

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