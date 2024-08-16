Агент Минекаева не опровергла сведения о съемках в сериале с Бураком Озчивитом

Агент татарстанского актера Рузиля Минекаева не опровергла сведения о съемках сериала при участии молодого человека и турецкой знаменитости Бурака Озчивита в РТ.

Агент рассказала изданию ProGorodChelny, что подробности о съемках кинокартины будут сообщены немного позже.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками. Об этом рассказала первый заместитель минкульта РТ Юлия Адгамова.

Кроме того, мы говорили, что в Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября 2024 года, приедут звезды из Турции. К примеру, председателем жюри будет турецкий режиссер Метин Гюнай.

Также, в Нижнекамске Татарстана на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».