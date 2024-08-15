В Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября приедут звезды из Турции

В Казани пройдет кинофестиваль «Алтын минбар». В 2024 году он состоится с 6 по 11 сентября 2024 года. На конкурс претендуют 27 государств.

Руководитель кинофестиваля сообщил, что в город приедут звезды. К примеру, председателем жюри будет турецкий режиссер Метин Гюнай. Помимо этого, в региональной столице окажутся актёры турецких сериалов - Йийит Учан, Чагры Шенсой и Фатих Айхан.

Известно, что в текущем году просмотр фильмов и встречи с популярными посетителями, будут платными.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».

Кроме того, мы говорили, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением.