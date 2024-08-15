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В Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

По словам эксперта, нацпроект «Культура» сделал...

pixabay

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В 2025 году по национальному проекта «Культура» свои двери откроет детский музейный центр. Объект будет принимать до 500 гостей ежедневно. Об этом рассказала первый заместитель минкульта РТ Юлия Адгамова.

Гендиректор Нацмузея региона Алиса Вяткина сообщила, что появится филиал музея с кинозалом и лекторием. Специалисты приобрели VR-очки, компьютеры и т.д..

По словам эксперта, нацпроект «Культура» сделал татарстанские музеи современными, что привело к притоку посетителей, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября 2024 года, приедут звезды из Турции. К примеру, председателем жюри будет турецкий режиссер Метин Гюнай.

Кроме того, мы говорили, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».

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