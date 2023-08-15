В Набережных Челнах сообщили нашествии рыжих муравьев в 63 и 65 микрорайонах. Жители новых домов оказались перед лицом проблемы еще до того, как заселились, поскольку насекомые могли попасть в здания вместе с песком, используемым при строительстве. Сейчас же в домах атограда Татарстана пик проблемы.

Несмотря на то, что на верхних этажах риск появления муравьев ниже, насекомые смогли добраться и туда. Они успешно перемещаются из подвалов, через вентиляцию и от соседей, оставаясь в своей новой обители комфортно.

Специалисты службы дезинсекции и дератизации ведут борьбу с этой проблемой, чтобы обеспечить жителям новых домов безопасность и комфорт.

Стоит отметить, что рыжие муравьи наиболее опасны для человека. Так как их кислота сильно аллергена.