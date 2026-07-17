Россия готова поделиться с США опытом реновации территорий

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что Россия может показать США сбалансированный подход к незастроенным территориям и реновации неэффективно используемых пространств. Об этом он рассказал российским журналистам в ООН, куда прибыл для участия в заседании по среднесрочному обзору городской повестки.

По словам Стасишина, Россия тратит огромные усилия на вовлечение неэффективно используемых земельных участков. Это ведет к капитализации городов и устойчивому развитию. Плюс — прозрачные требования к плотности застройки.

Чиновник подчеркнул, что американцы могли бы перенять эти наработки. Вопрос о том, чему Россия могла бы научить США в градостроительстве, прозвучал на полях форума ООН.