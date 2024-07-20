8 школ и 10 дошкольных учреждений появится в Татарстане в 2024 году

В рамках нацпроекта «Образование» к 1 сентября в Татарстане отстроят 8 новых школы более чем на 8 тыс. мест, а также три дополнительных корпуса к уже имеющимся школам, которые позволят увеличить количество мест для школьников на 1245.

Также в 2024 году в Татарстане откроется 10 учреждений для дошкольников на 2,2 тыс. мест.

Ранее мы писали, что детский омбудсмен Ирина Волынец выступила за отмену концерта рэпера Кишлака из-за пропаганды наркотиков.

Ранее мы сообщали, что жители Зеленодольска заметили смерч.